Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Öztürk'le yollar ayrılacak
Muslera'nın sakatlığı nedeniyle transfer edilen kaleci Fatih Öztürk, beğenilmedi. Son Kayserispor maçında da istenileni veremeyen kaleciyle sezon sonunda yollar ayrılacak.
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Muslera'nın sakatlığı, Okan'ın da rahatsızlığı nedeniyle kaleyi tekrar devralan Fatih Öztürk, Kayseri maçındaki performansıyla yine sınıfta kaldı.
Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file bekçisinin, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.