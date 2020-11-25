Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin şifresi 61-90! İşte gol dakikalarına göre dev maç

BULUT'UN KAFASI KARIŞIK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut adeta Beşiktaş derbisiyle yatıp kalkarken, sahaya süreceği 11 konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli hoca formda isimlerin çokluğu nedeniyle orta alan ve hücum kurgusuna bir türlü karar veremiyor. Özellikle Ozan Tufan ile Valencia'nın 11'e dönüşü sonrası kimlerin dışarıda kalacağı ve Samatta-Cisse arasındaki tercih merak konusu. Bulut'un kararını cumartesi gününe kadar idmanlarda gösterilecek performansa göre vermesi bekleniyor.