Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.

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