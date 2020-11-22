22 Kasım 2020, Pazar
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Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Medipol 'in Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü 'nin takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.

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