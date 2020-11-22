Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.
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