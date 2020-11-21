Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç sonucu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E İLK KEZ 3 GOL ATTI

Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.

2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.

LARİN GOL SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.

Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.