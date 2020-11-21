Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç sonucu
Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk etti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 3 golle geçerecek haftayı galibyetle kapattı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.
Son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı. Kalesinde üst üste iki gol gören Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.
Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.
Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını da 13'e çıkardı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E İLK KEZ 3 GOL ATTI
Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.
2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.
LARİN GOL SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.
Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.
Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.
Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.
DORUKHAN TOKÖZ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE CEZALI
Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü.
Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
N'KOUDOU 87 GÜN SONRA SAHADA
Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.
Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
UTKU YUVAKURAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
Kırmızı kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede görev yapan Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi oldu.
Maçın 53. dakikasında Demba Ba'nın altıpastaki kafa vuruşunda kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda da önemli kurtarışlar yaptı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI
Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.
Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.
Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.
PENALTI VAR KARARIYLA FAULE DÖNDÜ
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Josef de Souza'ın müdahalesiyle Rafael yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Öztürk, daha sonra Video Yardımcı Hakem kararıyla pozisyon ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal edip Medipol Başakşehir lehine faul kararı verdi.
BEŞİKTAŞ BAŞAHŞEHİR MAÇI ÖZET
43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.
44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.
61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-0
81. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-1
86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Erdoğan Kaya), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 79 Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk. 46 Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 75 Gulbrandsen)
Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90+3 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: DK. 70 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli, Dk. 77 Rafael, Dk. 90+5 Chadli, Dk. 90+5 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin, Dk. 58 Mensah, Dk. 67 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)