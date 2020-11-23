Beşiktaş'a derbi öncesi güzel haber

Süper Lig'de 9. haftayı 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da gözler pazar günü Fenerbahçe deplasmanında çıkılacak derbiye çevrildi. Önceki akşam kart cezası bulunması sebebiyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da koronavirüsten dolayı kullanamayan Kara Kartal, bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba Hutchinson başta olmak üzere; Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın Fener maçına da yansımasını istiyor. Koronavirüs karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.

UTKU'YA DA GÜVEN TAM

Başakşehir karşılaşması öncesinde adale sakatlığı yaşamasına rağmen iğneyle oynayarak görevi devralan Utku Yuvakuran'ın kaledeki performansı da teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu etti. Pazar günkü mücadele öncesinde tedavisi sürdürülen 21 yaşındaki eldiven, babası Semih Yuvakuran'ın efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş formasıyla geçit vermemeye çalışılacak.

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