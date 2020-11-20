Galatasaray Barcelonalı genç yıldızın peşinde! Dünya devi ile transfer rekabeti

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Fernandes, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak Barça'da kadroya dahi girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği belirtiliyor. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın bol yıldızlı kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.