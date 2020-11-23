Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, performansıyla göz dolduruyor. 5-1 biten Gençlerbirliği maçında öne çıkan Perotti, takımdaki ağırlığını iyice hissettirdi. Ünlü oyuncunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede, kendi isteğiyle eklettiği o madde dikkat çekti.
'OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM'
32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detaya ise Sabah ulaştı. Perotti'nin sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı...
BUZ HAVUZU EN YAKIN ARKADAŞI!
Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı.
1- Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor.
2- Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.
3- Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.
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