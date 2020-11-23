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Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

'nin Arjantinli yıldızı , performansıyla göz dolduruyor. 5-1 biten maçında öne çıkan Perotti, takımdaki ağırlığını iyice hissettirdi. Ünlü oyuncunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede, kendi isteğiyle eklettiği o madde dikkat çekti.

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin sözleşmesindeki flaş detay sonradan ortaya çıktı. Perotti'nin kendi isteğiyle bir madde koydurduğu belirtildi. İşte detaylar...
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Fenerbahçe'ye transferin son günü gelen Diego Perotti'nin imzası çok konuşulmuştu… Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti. Gençlerbirliği maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

'OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM'
32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detaya ise Sabah ulaştı. Perotti'nin sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı...

Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
Perotti'nin yanıtı kısa ve net oldu: "Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız." Bunun üzerine 2+1 yıllık imza atıldı.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

BUZ HAVUZU EN YAKIN ARKADAŞI!
Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı.

Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti
O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.
Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

1- Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor.

2- Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.

3- Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.

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