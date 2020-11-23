Diego Perotti'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin sözleşmesindeki flaş detay sonradan ortaya çıktı. Perotti'nin kendi isteğiyle bir madde koydurduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferin son günü gelen Diego Perotti'nin imzası çok konuşulmuştu… Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu.

Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti. Gençlerbirliği maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi.

İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.

'OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM'

32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detaya ise Sabah ulaştı. Perotti'nin sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı...

Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu.

Perotti'nin yanıtı kısa ve net oldu: "Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız." Bunun üzerine 2+1 yıllık imza atıldı.

BUZ HAVUZU EN YAKIN ARKADAŞI!

Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı.

O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.