Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Trabzonspor Erzurumspor CANLI anlatım
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Milli arada teknik direktörü Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren bordo-mavili ekip yeni teknik adamıyla deplasmanda 3 puan arıyor. Taraftarlar saat 19'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.
TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe.
Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.
TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.