22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Trabzonspor Erzurumspor CANLI anlatım

Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Trabzonspor Erzurumspor CANLI anlatım

'in 9. haftasında  sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Milli arada teknik direktörü 'yı takımın başına getiren bordo-mavili ekip yeni teknik adamıyla deplasmanda 3 puan arıyor. Taraftarlar saat 19'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
ABONE OL
Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Trabzonspor Erzurumspor CANLI anlatım

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe.

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA