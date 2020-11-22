Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Antalyaspor 0-2 Alanyaspor maç sonucu
Süper Lig’in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Alanyaspor bu sonuçla yeniden liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 9. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Deplasman ekibi mücadeleyi, 55. Dakikada Salih Uçan, 84. Dakikada Berkan Kutlu'nun kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 20'ye yükseltip liderliği Fenerbahçe'den alırken, Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 90 Ufuk Akyol), Sidney Sam (Dk. 46 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 88 Mevlüt Han Ekelik), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 78 Omar İmeri)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 75 Berkan Mutlu), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 90 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Babacar (Dk. 74 Adam Bareiro)
Goller: Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 84 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Naldo, Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)