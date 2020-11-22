Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Antalyaspor 0-2 Alanyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 9. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Deplasman ekibi mücadeleyi, 55. Dakikada Salih Uçan, 84. Dakikada Berkan Kutlu'nun kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 20'ye yükseltip liderliği Fenerbahçe'den alırken, Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.