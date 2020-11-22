Fenerbahçe'ye derbi öncesi Nazım Sangare'den kötü haber!
Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takım'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.
SPOR AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takım'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)