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Fenerbahçe'ye derbi öncesi Nazım Sangare'den kötü haber!

Fenerbahçeli futbolcu 'nin adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi Nazım Sangare'den kötü haber!

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takım'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.

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