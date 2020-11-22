Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Trabzonspor 1-0 Erzurumspor maç sonucu

Trabzonspor sahasında Erzurumspor'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, 9. haftada BB Erzurumspor'u konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 galip tamamladı. Fırtına bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra üç puanla tanıştı.