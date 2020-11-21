21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ile yollar ayrılmıştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA