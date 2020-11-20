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Milli takımda şok! Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; Türkiye Federasyonu (), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Milli takımda şok! Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.

Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.

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