Son dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'in yeni ekibi İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'te flaş ayrılık. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Brahim Darri ile yollarını ayırdı.
Ligin 9. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük'ün, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı. Söz konusu ayrılık Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçının ikinci yarısı oynandığı esnada gün yüzüne çıktı.
Mukavelenin feshinin 9 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği fark edildi.
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