Süper Lig'in 9. hafta karşılaşması | Fatih Karagümrük 1-1 Sivasspor maç sonucu

Fatih Karagümrük ve Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki takımın da attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

Sivasspor'un golü 45. dakikada Kone'den gelirken, Karagümrük 86'da Erik Sabo ile eşitliği buldu ve maç bu skorla sonuçlandı.