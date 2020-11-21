Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020

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