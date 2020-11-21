21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı 'nun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Türkoğlu, test sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumuna ilişkin son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitterdan duyurdu HİDAYET TÜRKOĞLU KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI TWİTTER'DAN DUYURDU

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA