Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, rutin yapılan son testlerde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bu oyuncuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

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