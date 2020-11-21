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Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

temsilcisi 'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, rutin yapılan son testlerde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bu oyuncuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

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