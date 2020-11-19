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Beşiktaş'tan Tahkim'e sert tepki

, kaleci 'nun 2 maçlık men cezasını onayan 'ya tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Beşiktaş'tan Tahkim'e sert tepki

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.

"ADALETE OLAN İNANCA..."

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." denildi.

Alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TFF Tahkim Kurulu Beşiktaşın kalecisi Ersin Destanoğlunun 2 maç men cezasını onadı TFF TAHKİM KURULU BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ ERSİN DESTANOĞLU'NUN 2 MAÇ MEN CEZASINI ONADI

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