Son dakika: Galatasaray'dan KAP açıklaması
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Mali Genel Kurul'un 14 Aralık Pazartesi günü yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
SPOR İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
26 Aralık'ta seçime gidecek Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.
Sarı-kırmızılılar 14 Aralık'ta Mali Genel Kurul'a gidileceğini KAP'a bildirdi.
Yapılacak olan genel kurulda 2020 yılındaki mali konular ele alınacak.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)