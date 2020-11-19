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Son dakika: Galatasaray'dan KAP açıklaması

Son dakika spor haberleri... , 'un 14 Aralık Pazartesi günü yapılacağını 'na () bildirdi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Galatasaray'dan KAP açıklaması

26 Aralık'ta seçime gidecek Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar 14 Aralık'ta Mali Genel Kurul'a gidileceğini KAP'a bildirdi.

Yapılacak olan genel kurulda 2020 yılındaki mali konular ele alınacak.

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