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Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

'da 3 gündür denemeleri yapan Serbest dalışçı , 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. Uruk, Sabit ağırlıklı çift palette Rus sporcu 'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Serbest dalışçı , Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 3 gün süresince 'da gerçekleştirdiği denemelerini başarıyla tamamladı.

3 GÜNDE 3 DÜNYA REKORU

Başarılı dalışçı, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Fatma Uruk, ilk gün "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti.

RUS'UN ELİNDEN ALDI

İkinci günde 32 yaşındaki sporcu, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu 'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.

Fatma Uruk, bugün ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.

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