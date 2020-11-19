TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasını onadı
Beşiktaş'ın 2 maç men cezası alan genç kaleci Ersin Destanoğlu için yaptığı itiraz reddedildi. TFF Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.
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