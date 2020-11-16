Son dakika | Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da Mustafa Cengiz...
Son dakika haberi...Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.
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Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma gerçekleştirildi.
Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma gerçekleştirildi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da gerçekleşen duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Verilen karara göre Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararı iptal edildi.
Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı..
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