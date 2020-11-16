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Son dakika | Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da Mustafa Cengiz...

Son dakika haberi...'da mahkemenin verdiği karar ile yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika | Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da Mustafa Cengiz...

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma gerçekleştirildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da gerçekleşen duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Verilen karara göre Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararı iptal edildi.

Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı..

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