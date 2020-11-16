16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cengiz Ünder'den kötü haber! Macaristan maçında yok

Cengiz Ünder'den kötü haber! Macaristan maçında yok

A 'nın başarılı oyuncusu , maçında gördüğü ile cezalı duruma düştü. Cengiz, Macaristan ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
Cengiz Ünder'den kötü haber! Macaristan maçında yok

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Şenol Güneş Rusya karşısında milli takım ile 100. maçına çıktı ŞENOL GÜNEŞ RUSYA KARŞISINDA MİLLİ TAKIM İLE 100. MAÇINA ÇIKTI
Son dakika: A Milli Kadın Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı SON DAKİKA: A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA