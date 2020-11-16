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Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

'da sesleri yükseliyor. Yaz döneminde transferi gerçekleşmeyen milli oyuncunun, ocak ayında bordo mavili formayı giymesine kesin gözle bakılıyor. İşte flaş transfer girişiminin perde arkası...

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Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

Trabzonspor devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da hem sezon başındaki görüşmelerde hem de gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor
6 numara diye tabir edilen defansif orta saha mevki için erkenden çalışmalara başlayan Fırtına, ekstra olarak 10 numara da alabilir.
Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR
Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık: Yunus Mallı. Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu. Ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg'da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

İşler, Yunus'un istediği gibi gitmedi. Hocası Oliver Glasner ile anlaşamayan ve Bundesliga'da 7 maçın 6'sında kulübede olan Yunus, sadece 1 karşılaşmada 58 dakikada süre bulabildi.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

KONTRATI BİTECEĞİ İÇİN...

Oynamamaktan rahatsız olan Yunus Mallı, devre arasında kesinlikle ayrılmayı düşünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için de Wolfsburg'un yüksek bir rakam talep etmesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

Özellikle önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020'ye mutlaka gitmek isteyen 28 yaşındaki 10 numara, istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımla anlaşma fikrinde. Hatta Yunus'un Türkiye'de göz önünde olup tam anlamıyla kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

Yazın yapılan temaslarda, tekrar görüşmek için devre arasını işaret eden Yunus Mallı'nın menaceri ve aynı zamanda amcası İlhan Mallı ile şimdiden Trabzonspor cephesi iletişim kurdu.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

Galatasaray ve Bundesliga ekibi Mainz'ın da ilgilendiği Yunus konusunda Bordo-Mavililer elini çabuk tutacak. Özellikle Türkiye'ye gelmeye artık sıcak bakan 28 yaşındaki yıldız konusunda Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

4 BÖLGEYE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile önümüzdeki ay detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Ancak takviye yapılması beklenen bölgeler şimdiden belli gibi. Marlon'dan beklediğini alamayan Fırtına mutlaka savunmanın solunu güçlendirecek.

Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

Aynı şekilde orta sahaya defansif bir isim ve 10 numara düşünülüyor. Ayrıca sağ stopere de transfer yapılma ihtimali söz konusu. Devre arası transferinde yerli oyunculara ağırlık verilecek.

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