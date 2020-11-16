Trabzonspor'da Yunus Mallı harekatı! Devre arasında geliyor

HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR

Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık: Yunus Mallı. Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu. Ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg'da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti.