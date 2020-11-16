16 Kasım 2020, Pazartesi
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Kritik karşılaşma öncesi Milli Takım'da önemli gelişme!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A 'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Kritik karşılaşma öncesi Milli Takım'da önemli gelişme!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

Şenol Güneş Rusya karşısında milli takım ile 100. maçına çıktı ŞENOL GÜNEŞ RUSYA KARŞISINDA MİLLİ TAKIM İLE 100. MAÇINA ÇIKTI

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