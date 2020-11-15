15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şenol Güneş Rusya karşısında milli takım ile 100. maçına çıktı

Şenol Güneş Rusya karşısında milli takım ile 100. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , maçı ile birlikte 31’i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. kez 'yi temsil etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020
ABONE OL
Şenol Güneş Rusya karşısında milli takım ile 100. maçına çıktı

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için bu maçın yeri ayrı oldu.

Güneş, bu mücadele ile birlikte 31'i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. milli karşılaşmasına çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA