16 Kasım 2020, Pazartesi
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Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada penaltı kazanan ve maçın Polonyalı hakemi, Rus basınının hedefi oldu.

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Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 36 yıl sonra Rusya'yı yenerek üst tura çıkma şansını son maça taşıdı.
Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

RUSYA'DAN HAKEM TEPKİSİ

Ay-Yıldızlı ekibimize 3-2 kaybeden Rusya'da Polonyalı hakem Szymon Marciniak'a tepki vardı.

Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!
Ozan Tufan’ın penaltı pozisyonu ile 24. dakikada Semenov’un kırmızı kartı ülke basınında eleştiri topladı.
Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

"ART NİYETLİ TUTUMU VARDI"

Championat sitesinde hakem Marciniak'ın ön yargılı olduğu vurgulanarak, "Sanki art niyetli bir tutum vardı. İyi niyetten uzak kararlar vardı.

Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

Penaltı anı çok tartışmalıydı. Ozan Tufan'ın düşüşü hakemi yanıltmış olabilir ancak düşünmeden penaltı vermesi hatalıydı" ifadeleri göze çarptı.

Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

"PREMIER LİG'DE BU HATALARI YAPSA..."

Öte yandan Rus basınında ilginç bir benzetme de yapıldı. Polonyalı hakem Marciniak'ın Rusya Premier Lig'de bu hataları yapsa yalan makinesine sokulmak isteneceği aktarıldı.

Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

"ÇOK KOLAY YERE DÜŞTÜ"

Haberlerin detayında Ozan Tufan'ın çok kolay yere düştüğü ve bu durumun hoş olmadığına vurgu yapıldı.

Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!

Milliyet'in haberine göre; Rus basını ayrıca Semedov'un kırmızı kartında da son adam konusunun tartışmalı olduğuna dikkat çekildi.

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