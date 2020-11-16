Rus basını Ozan Tufan'ı hedef aldı!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada penaltı kazanan Ozan Tufan ve maçın Polonyalı hakemi, Rus basınının hedefi oldu.
RUSYA'DAN HAKEM TEPKİSİ
Ay-Yıldızlı ekibimize 3-2 kaybeden Rusya'da Polonyalı hakem Szymon Marciniak'a tepki vardı.
"ART NİYETLİ TUTUMU VARDI"
Championat sitesinde hakem Marciniak'ın ön yargılı olduğu vurgulanarak, "Sanki art niyetli bir tutum vardı. İyi niyetten uzak kararlar vardı.
Penaltı anı çok tartışmalıydı. Ozan Tufan'ın düşüşü hakemi yanıltmış olabilir ancak düşünmeden penaltı vermesi hatalıydı" ifadeleri göze çarptı.
"PREMIER LİG'DE BU HATALARI YAPSA..."
Öte yandan Rus basınında ilginç bir benzetme de yapıldı. Polonyalı hakem Marciniak'ın Rusya Premier Lig'de bu hataları yapsa yalan makinesine sokulmak isteneceği aktarıldı.
"ÇOK KOLAY YERE DÜŞTÜ"
Haberlerin detayında Ozan Tufan'ın çok kolay yere düştüğü ve bu durumun hoş olmadığına vurgu yapıldı.
Milliyet'in haberine göre; Rus basını ayrıca Semedov'un kırmızı kartında da son adam konusunun tartışmalı olduğuna dikkat çekildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)