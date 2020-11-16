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Son dakika: Beşiktaş Kulübünden koronavirüs vaka açıklaması

haberi... Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: Beşiktaş Kulübünden koronavirüs vaka açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.

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