Son dakika: Beşiktaş Kulübünden koronavirüs vaka açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:



"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.



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