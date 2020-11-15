Türkiye-Rusya (CANLI ANLATIM)

Türkiye'nin yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta, beşinci maçlar için geri sayım sona erdi. Milli takımımız bu akşam İstanbul Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de Rusya'yı ağırlayacak.

UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin grubu puan durumu tablosuna göre A Milli Takımı 3. sırada yer alıyor.

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MAÇ SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'İMİZ: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Caner, Okay, Ozan, Hakan, Kenan, Cengiz, Cenk Tosun

RUSYA'NIN 11'İ: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Zabolotny

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Çağlar Söyüncü dışında tüm futbolcular katıldı.

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