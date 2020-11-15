Galatasaray'da korona şüphesi: Kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, milli maçlar için Hollanda Milli Takımı kampına katılmasının ardından koronavirüs şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
İYİ HİSSETMİYOR
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Kovid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi. Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.
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