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Galatasaray'da korona şüphesi: Kadrodan çıkarıldı

'ın Hollandalı futbolcusu , milli maçlar için Hollanda Milli Takımı kampına katılmasının ardından koronavirüs şüphesiyle kadrosundan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Galatasaray'da korona şüphesi: Kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

İYİ HİSSETMİYOR

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Kovid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi. Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.

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