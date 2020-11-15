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Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı

’e verilen milli arada , hazırlık maçında karşılaştığı ile 3-3 berabere kaldı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe, lige verilen milli arada hazırlıklarını Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık müsabakasıyla sürdürdü.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesileri'nde oynanan hazırlık maçına sarı-lacivertli teknik direktör Erol Bulut, "Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse" 11'i le başlarken, Fatih Karagümrük takımı ise şu kadro ile mücadeleye başladı: "Aykut, Ramazan, Fatih, Koray, Alpaslan, Biglia, Zeki, Jimmy Durmaz, Aatıf, Sabo, Mevlüt."

9. dakikada Sabo, Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada sarı-lacivertlilerde Cisse topu ağlara göndererek, karşılaşmaya beraberliği getirdi. 40. dakikada Serhat, rakip fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Kemal Ademi skoru 3-1'e getiren golü attı.

82. dakikada Alpaslan Erdem'in golüyle skor 3-2 oldu. 85. dakikada Sobiech Fenerbahçe filelerini 3. kez havalandırarak müsabakanın skorunu belirledi.

HARUN TEKİN HASTANEYE KALDIRILDI
Müsabakanın 63. dakikasında kaleci Harun Tekin, Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Yüzüne darbe alarak sağ elmacık kemiği kırılan deneyimli file bekçisi, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin tribünden takip etti.

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