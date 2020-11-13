Türkiye A Milli Takım Futbol Takımı'nda Rusya maçı öncesi şok! İsim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Rusya maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. İki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldıkları duyuruldu.
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UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlayacak olan A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı.
Hırvatistan ile oynanan ve 3-3 biten karşılaşmanın ardından sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı duyuruldu.
TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü saat 20'de başlayacak mücadelede Rusya'yı ağırlayacak.
Müsabaka İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranında yayınlanacak.