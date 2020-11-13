Türkiye A Milli Takım Futbol Takımı'nda Rusya maçı öncesi şok! İsim kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlayacak olan A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı.

Hırvatistan ile oynanan ve 3-3 biten karşılaşmanın ardından sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı duyuruldu.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü saat 20'de başlayacak mücadelede Rusya'yı ağırlayacak.

Müsabaka İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranında yayınlanacak.