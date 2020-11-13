13 Kasım 2020, Cuma
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Liverpoollu futbolcu Salah koronavirüse yakalandı

formasıyla tarih yazan Mısırlı , koronavirüse yakalandı. Durumunun iyi olduğu açıklanan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Liverpoollu futbolcu Salah koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TAKIMDA BAŞKA VAKA YOK

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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