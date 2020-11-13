Liverpoollu futbolcu Salah koronavirüse yakalandı
Liverpool formasıyla tarih yazan Mısırlı Muhammed Salah, koronavirüse yakalandı. Durumunun iyi olduğu açıklanan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
SPOR AA
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
TAKIMDA BAŞKA VAKA YOK
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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