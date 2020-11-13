13 Kasım 2020, Cuma
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Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui sağlık durumunu açıkladı

Galatasaraylı futbolcu , korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui sağlık durumunu açıkladı

'da forma giyen Norveçli futbolcu , korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Elabdellaoui, hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi korona virüs testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Kovid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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