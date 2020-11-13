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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Bir oyuncunun testi pozitif çıktı

'da futbolculara yapılan koronavirüs test sonuçları açıklandı. Sarı kırmızılı formayı giyen bir futbolcunun virüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Kovid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

VİRÜSE YAKALANAN OYUNCU OMAR ELABDELLAOUİ
Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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