Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Erteleme yok hükmen yenilgi var

SON VAKA VIDA

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi. Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bununla birlikte Anadolu takımlarında da pozitif vaka sayılarındaki artış endişe verici.

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