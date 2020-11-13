13 Kasım 2020, Cuma
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Galatasaray, Kenan Karaman'ın peşinde!

Sezon başında Emre Kılınç, , , , ve gibi önemli ismleri bonservis ödemeden kadrosuna katan gözünü forması giyen ’a dikti. Alman ekibi Düsseldorf’la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini finansal fair- play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Galatasaray, Kenan Karaman'ın peşinde!

Sezon başında Emre Kılınç, , , , ve gibi önemli ismleri bonservis ödemeden kadrosuna katan gözünü forması giyen 'a dikti.

Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair- play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.

SAĞ AYAKLI AMA SOL AÇIKTA OYNUYOR
A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu.

Sağ ayağını kullanan ve sol açıkta oynayan Kenan kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam etmeyi düşünmüyor.

26 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir ilgilense de Kenan'ın Türkiye'deki ilk tercihi Galatasaray.

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