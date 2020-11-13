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At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı yarın

(TJK), 82. ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun yarın 'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı yarın

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.

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