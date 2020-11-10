Son dakika | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kadro dışı kaldı
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Faslı yıldız Nabil Dirar ile ilgili kararını verdi. Bulut, başarılı oyuncuyu artık takımda görmek istemiyor. Tecrübeli oyuncu, çalışmalarını A takımdan ayrı tek başına sürdürüyor.
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Fenerbahçe'de koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
Erol Bulut, Nabil Dirar'ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar'a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak.