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Son dakika: Fenerbahçeli Dirar Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... 'nin Faslı oyuncusu Nabil koronavirüse yakalandı ve milli takım kadrosundan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Fenerbahçeli Dirar Kovid-19'a yakalandı

Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Nabil Dirar'da, dün milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı. Fas Milli Takımı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Dirar'da Covid-19 tespit edilmesi sonrasında kadroya Ashraf Lazar'ın dahil edildiği belirtildi.

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