A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Vodafone Park'ta saat 20.45'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.Sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarılırken, Altay Bayındır kadroya davet edildi.Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 9 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 5 karşılaşmada ise berabere kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde normal süresi 0-0, uzatmaların da 1-1 sona ermesinin ardından milliler penaltı atışlarıyla üst tura çıkmıştı.Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Çetin (Hellas Verona), Merih Demiral (Juventus), Caner Erkin (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karacan (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (FeyenoordForvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)(ORT-S)