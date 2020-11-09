10 Kasım 2020, Salı
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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs şoku! 4 vaka tespit edildi

Son dakika haberi... İngiltere 'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 09.11.2020
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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs şoku! 4 vaka tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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