Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 3 haftalık maç programı şöyle:
- 9. hafta
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
- 10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 11. hafta
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)