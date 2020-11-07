Son dakika spor haberleri... Alanyaspor Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu | CANLI

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında moral depolamak istiyor.

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra çıktığı 4 lig maçında 1 beraberlik alan ve 3 kez mağlup olan Karadeniz devi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışıyor.

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Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, oyuncularla bire bir görüşmeler yaptı. Sürekli oyunculara kendilerine olan güvenlerini artırmaları yönünde uyarılarda bulunan Derelioğlu, ayrıca sahada agresif ve ofansif yönü güçlü bir oyun görmek istediğini de aktardı.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje; Siopis, Salih Uçan; Efecan, Bakasetas, Davidson; Bareiro.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djaniny.

ALANYA ÇOK FORMDA

Ligin 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynaması planlanan karşılaşma, mücadeleden bir gün önce İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen turuncu-yeşilli takım, 8. haftada bordo-mavilileri konuk ettiği maça odaklandı. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ile 1 beraberlik alarak 16 puan elde eden namağlup Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

EVİNDE GOL BİLE YEMEDİ

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de bordo-mavililer, 8 kez karşılaştığı Alanyaspor'u sadece iki kez yenebildi. Bu periyotta iki de beraberlik alan Karadeniz devi, dört kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fırtına'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi dikkat çekiyor. Bordo-mavililer takımında Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Süper Lig'in ilk dört haftasında Vitor Hugo'suz kalesinde beş gol gören Karadeniz Fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son üç maçta ise tam dokuz gol yedi.