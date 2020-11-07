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Alanyaspor Trabzonspor maçında şok sakatlık! Maça devam edemedi

ile deplasmanda karşılaşam sakatlık şokuyla sarsıldı. Mücadelede girdiği bir pozisyon sonrası yerden kalkamayan bordo mavili futbolcu Abdulkadir Ömür, maça devam edemedi.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Alanyaspor Trabzonspor maçında şok sakatlık! Maça devam edemedi

'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz ile takımları Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı.

Bir pozisyonda sakatlık yaşayan Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Ömür, sedyeyle sahadan alındı.

Mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan , sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.

Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.

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