Süper Lig 8. hafta karşılaşması | Erzurumspor Göztepe maçı canlı anlatım
Süper Lig'in 8. haftasında BB. Erzurumspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes.
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.