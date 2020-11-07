Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında geçtiğimiz günlerde teknik adamlarıyla yollarını ayıran iki takım, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde Mehmet Alparmak ile yollarını ayırırken, Antalyaspor ise ilk 3 haftada 7 puan toplayan Tamer Tuna ile devam eden haftalarda sadece 1 puan toplaması sonucu yollarını ayırdı. Bu kritik mücadele öncesi Kasımpaşa 11, Antalyaspor ise 8 puanda bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Serkan Tokat yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.





MÜCADELENİN 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita



Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Fredy, Podolski, Sam, Orgill