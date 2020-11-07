Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 8. haftasında geçtiğimiz günlerde teknik adamlarıyla yollarını ayıran iki takım, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde Mehmet Alparmak ile yollarını ayırırken, Antalyaspor ise ilk 3 haftada 7 puan toplayan Tamer Tuna ile devam eden haftalarda sadece 1 puan toplaması sonucu yollarını ayırdı. Bu kritik mücadele öncesi Kasımpaşa 11, Antalyaspor ise 8 puanda bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Serkan Tokat yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
MÜCADELENİN 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita
Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Fredy, Podolski, Sam, Orgill