07 Kasım 2020, Cumartesi
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Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI

'in 8. haftasında , Stadyumu'nda Fraport TAV 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında geçtiğimiz günlerde teknik adamlarıyla yollarını ayıran iki takım, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde Mehmet Alparmak ile yollarını ayırırken, Antalyaspor ise ilk 3 haftada 7 puan toplayan Tamer Tuna ile devam eden haftalarda sadece 1 puan toplaması sonucu yollarını ayırdı. Bu kritik mücadele öncesi Kasımpaşa 11, Antalyaspor ise 8 puanda bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Serkan Tokat yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.



MÜCADELENİN 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita


Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Fredy, Podolski, Sam, Orgill

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