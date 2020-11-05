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Son dakika | Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu dönemi başladı

Son dakika haberi...'da teknik direktör Newton'un ayrılmasından sonra A Takım Teknik sorumlusu oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika | Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu dönemi başladı

Geçtiğimiz sezon Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor'da bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra İngiliz teknik adamla da yollar ayrılmıştı.

TFF'YE RESMEN BİLDİRDİLER
Yeni teknik direktör araşlarını sürdüren Karadeniz ekibinde yeni teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu oldu. Trabzonspor'un Derelioğlu'nu dün resmen TFF'ye bildirdi.

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA
Tecrübeli teknik adam Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı takımın başında olacak.

Son dakika: Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı SON DAKİKA: TRABZONSPOR, NEWTON İLE YOLLARI AYIRDI

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