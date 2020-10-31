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Son dakika: Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı

Son dakika haberi... Kulübü, teknik direktör Eddie ile yollarını ayırdığını duyurdu. Fırtına ayrılığı KAP'a bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

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