05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

'da bugün yapılan idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden , antrenmanı tamamlayamadı.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı
Galatasaray, Süper Lig’in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

FALCAO ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Falcao'nun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA